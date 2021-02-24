Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Литву за противостояние России на международной арене. Об этом сообщает «Украинская правда».

«Хочу поблагодарить за санкционную политику в связи с временной оккупацией Крыма, войной в Донбассе и ради энергетической безопасности», — заявил Зеленский министру иностранных дел Литвы Габриелюсу Ландсбергису. Он добавил, что ценит усилия литовской стороны, которая поддерживает вступление Украины в НАТО.

Зеленский вместе с тем попросил у Ландсбергиса содействия в поставках большего количества вакцины против коронавируса и предложил помощь Украины в ее массовом производстве. В официальном сообщении не уточняется, на каких мощностях Украина планирует производить вакцину.

При этом Зеленский пригласил своего литовского коллегу Гитанаса Науседу принять участие в торжественных мероприятиях по случаю 30-летия независимости Украины и в саммите «Крымская платформа», которые пройдут в Киеве в августе 2021 года.

19 февраля сообщалось, что МИД Украины призвал международное сообщество усилить политическое и санкционное давление на Россию из-за «агрессивных действий» в Донбассе и Крыму.