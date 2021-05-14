F-15E ВВС США впервые получили «разрушителей» Калининградской области

Истребитель четвертого поколения F-15E Strike Eagle Военно-воздушных сил (ВВС) США впервые получил малозаметные ракеты AGM-158 Joint Air-to-Surface Standoff Missiles (JASSM), предназначенные, в частности, для проникновения во вражескую зону ограничения и воспрещения доступа и маневра, сообщает The Drive.

Согласно публикации, F-15E Strike Eagle получил пять AGM-158 JASSM, установленных на внешних подвесках самолета. Издание утверждает, что таким образом на истребитель будет переложена часть задач, которые обычно выполняют стратегические бомбардировщики, например, B-1B Lancer.

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The Drive пишет, что AGM-158 JASSM хорошо зарекомендовали себя в конфликтах на Ближнем Востоке. Издание допускает, что данные ракеты могут пригодиться, например, для «разрушения» российской противовоздушной обороны (ПВО) в Калининградской области. «Недавно мы писали, как экипажи F-15E Strike Eagle отработали тактику, приемы и процедуры, которые будут задействованы при нанесении ударов крылатыми ракетами по стратегическому региону Балтийского моря, где находится крупная российская военная крепость», — пишет издание.

В феврале Janes сообщило, что ВВС США получат 400 крылатых стелс-ракет AGM-158B Joint Air-to-Surface Standoff Missile-Extended Range (JASSM-ER).

В июне 2020 года информационно-консалтинговое агентство Defense Express заявило, что ракета AGM-158B JASSM-ER, запускаемая со стратегического бомбардировщика ВВС США B-52 Stratofortress, способна «достать» до России без захода этих самолетов в контролируемую зенитными ракетными комплексами (ЗРК) С-400 «Триумф» область воздушного пространства.