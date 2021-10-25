В Совфеде ответили на угрозы Украины запустить ракеты в сторону Москвы

Залп первой ракеты в сторону Москвы станет началом краха Украины как государства и приведет к полнейшему развалу страны, предупредил сенатор Совфеда Сергей Цеков. Кроме того, в разговоре с «Лентой.ру» он отметил, что постоянные атаки Украины на Россию являются одной из основных причин ее упадка.

Внештатный советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского, пресс-секретарь делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович предрек России «конец» в случае возможного «нападения» на Украину. Политик выразил мнение, что российская сторона «доиграется до того, что украинские ракеты будут направлены на Москву в какое-то ближайшее обозримое время». Причиной для этого он назвал работу над ракетной программой. Арестович заверил в том, что ракеты оперативно-тактического уровня «смогут доставать до Москвы».

Начало конца

Цеков отметил, что на протяжении всей истории своей независимости Украина проявляла агрессию и нетерпимость ко всему русскому, включая даже собственных русскоязычных граждан. Именно это, по его мнению, является одной из причин ее упадка.

«Я как человек, который долгое время жил на Украине и долго был в ее политике, могу со всей обоснованностью заявить, что на протяжении всего этого времени правительство страны допускало агрессию по отношению ко всему русскому и российскому и продолжает это делать. Это стало основной причиной ее упадка как государства, потому что республикой она была сильнее», — считает политик.

Заявление Арестовича, по его словам, не более чем пиар, нацеленный на повышение упоминаемости и цитируемости в СМИ.

«Понятное дело, что они могут нацелить даже ракеты собственного производства на территорию России. Но первый залп такой ракеты положит начало краху Украины как государства и повлечет за собой полнейший его развал. Кроме того, надо понимать, что Россия в состоянии обеспечить противоракетную оборону даже против НАТО и США, что уж говорить о стране такого уровня, как Украина», — подчеркнул Цеков.

В начале октября пресс-секретарь Министерства иностранных дел (МИД) Украины Олег Николенко сообщил, что Украина и ЕС обсуждают идею направить в страну европейскую военную миссию. Причиной этого стала якобы повышенная активность российских войск в приграничных регионах.