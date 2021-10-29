На Украине введут новое звание для призывников-иностранцев

На Украине появится особое звание для призывников — «рекрут». Его получат иностранцы и лица без гражданства, которые впервые поступают на военную службу в ряды вооруженных сил Украины (ВСУ) и не имеют других воинских званий. Соответствующее предложение поддержало Минобороны Украины на заседании в кабинете министров, сообщает пресс-служба ведомства.

Иностранцы и лица без гражданства смогут заключить контракт с ВСУ на срок от одного года до десяти лет. В период службы перед ними открывается перспектива получить все унтер-офицерские звания Украины, вплоть до «главного мастер-сержанта».

Изменения в украинском положении о прохождении военной службы также предусматривают возможность присваивать звания досрочно, но только один раз в течение срока прохождения службы. Кроме того, предлагается ввести посмертное присвоение звания для лиц, защищавших независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. Новый порядок должен уравнять в правах граждан Украины и иных лиц, проходящих службу в рядах ВСУ. Иностранцев в ВСУ разрешили принимать еще в 2015 году, но тогда такую службу определили как наемничество.

В начале года Украина поменяла звания в ВСУ в соответствии со стандартами, принятыми в НАТО. Теперь в стране можно дослужиться до «старшего мастер-сержанта» и «главного мастер-сержанта».