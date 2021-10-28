В США назвали шансы Украины и Грузии вступить в НАТО стремящимися к нулю

Экс-советник 43-го президента США Джорджа Буша-младшего по России и Евразии, управляющий директор консалтинговой компании Kissinger Associates Томас Грэм назвал шансы Украины и Грузии вступить в НАТО в следующем десятилетии стремящимися к нулю. Он дал такой прогноз в интервью «Евразия.Эксперт».

Также Грэм заявил, что НАТО понимает важность возобновления диалога с Россией после «многих лет напряженных отношений».

«Совет Россия-НАТО был создан специально для этой цели. Организация приостановила его работу после 2014 года. Теперь НАТО осознает, что ей необходимо восстановить диалог с Россией по ряду важнейших вопросов безопасности, чтобы помочь стабилизировать рубеж между Россией и НАТО», — сказал он.

Эксперт добавил, что ни НАТО, ни Россия не хотят конфликта, который имел бы ужасные последствия для всех сторон, однако желают продемонстрировать решимость и способность отразить любое нападение.

В июле президент Украины Владимир Зеленский спрогнозировал сроки «нового сигнала» от НАТО о перспективах членства республики. Он полагает, что это произойдет уже в 2023 году. При этом глава государства подчеркнул, что будет приветствовать, если страны-члены «продемонстрируют Украине что-то новенькое» на этом пути.