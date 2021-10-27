Украина пожелала вступить в ЕС вместе с Молдавией и Грузией

Украине будет сложно вступить в Европейский союз (ЕС) в одиночку, тогда как совместная интеграция с Молдавией и Грузией позволит облегчить этот процесс. С таким заявлением выступил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук, сообщает «Интерфакс-Украина».

По словам политика, Киев очень четко отдает себе отчет о всех сложностях на пути в Европу, а потому желает, чтобы его кандидатура рассматривалась одновременно с Кишиневом и Тбилиси. «И Украина хочет быть лидером этой группы», — сказал Стефанчук.

Он подчеркнул, что такой подход положительно отразится на скорости и качестве необходимых для интеграции реформ и напомнил о закреплении евроатлантических устремлений республики в ее Конституции. «Но нужно иметь вполне обозримую цель. Мы должны получить конечную точку, куда мы идем», — подчеркнул спикер.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский спрогнозировал сроки «нового сигнала» от НАТО о перспективах членства республики. Он полагает, что это произойдет уже в 2023 году. При этом глава государства подчеркивает, что будет приветствовать, если страны-члены «продемонстрируют Украине что-то новенькое» на этом пути.

