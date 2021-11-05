Украина заявила о разорванной политической связи с «русским миром»

Киев окончательно разорвал связь с «русским миром». Теперь ни президент, ни Верховная рада не имеют желания возвращать Украину туда. Об этом заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, пишет РИА Новости.

По его словам, Украина развивается как европейская, евроатлантическая страна. «Хочется больше признания со стороны наших европейских и евроатлантических друзей этого факта, но мы делаем свое дело и идем своим путем и для меня это принципиально», — отметил Кулеба.

Он также добавил, что не знает, когда Украина станет членом Евросоюза и НАТО. Однако до тех пора, пока страна развивается как западная, он может эффективно работать на своей должности, заключил министр.

Ранее Кулеба заявил, что применение беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) турецкого производства Bayraktar законно и не нарушает положений Минских соглашений. Дипломат уточнил, что при эксплуатации беспилотника были соблюдены все процедуры по обеспечению обороны украинской армии.