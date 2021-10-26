Украина пообещала не оставлять в покое Поклонскую

Украина будет добиваться экстрадиции бывшего прокурора Крыма и экс-депутата Госдумы Натальи Поклонской, пообещал министр иностранных дел республики Дмитрий Кулеба. Об этом он написал в Twitter.

У главы МИД спросили, есть ли шансы, что власти Кабо-Верде выдадут Поклонскую. «Мы никогда не забудем и не оставим ее в покое. Как и других предателей. Непосредственно вопросами экстрадиции занимаются Генпрокуратура, Минюст, МВД», — заявил Кулеба.

На Украине Поклонскую обвиняют в соучастии в действиях по захвату власти, нарушении законов и обычаев во время войны, а также военных преступлениях.

13 октября президент России Владимир Путин назначил Поклонскую послом в Кабо-Верде — государстве в Западной Африке, расположенном на островах Зеленого Мыса. МИД Украины заявил, что экс-прокурор не спрячется от правосудия.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова посоветовала Киеву сначала попробовать «применить украинское правосудие на территории Украины», а потом браться за Африку.