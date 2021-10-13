На Украине пригрозили добраться до Поклонской в Африке

В МИД Украины заявили, что Поклонская не спрячется от киевского правосудия в Африке

Новый посол России в Кабо-Верде, бывший депутат Госдумы Наталья Поклонская не спрячется от киевского правосудия и в Африке, пригрозили в МИД Украины. Заявление Киева передает РИА Новости.

Украинская сторона также обратилась к властям Кабо-Верде по поводу назначения Поклонской. Бывший заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов считает, что Киев может добраться до Поклонской, и властям пора готовить документы на экстрадицию бывшего прокурора Крыма.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин назначил Поклонскую послом в Кабо-Верде — государстве в Западной Африке, расположенном на островах Зеленого Мыса. Она стала третьей женщиной-послом России.

В августе глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, комментируя сообщения о назначении Поклонской на дипломатический пост, заявил, что у Киева может появиться возможность испортить ей жизнь. По его словам, украинским властям надо проверить, является ли Поклонская гражданкой Украины. Если она ею остается, то у Киева появляются различные возможности, рассказал глава украинского МИД. В то же время Кулеба подчеркнул, что если Поклонская вышла из гражданства и является только гражданкой России, то это дело Москвы, кого и куда назначать.

В октябре 2017-го Поклонская заявляла, что она является гражданкой только одной страны. «21 марта 2014 года в установленном порядке президент Украины Виктор Федорович Янукович (зимой того же года в результате госпереворота был отстранен от занимаемой должности — прим. "Ленты.ру") подписал указ о выходе из гражданства Украины Поклонской и других сотрудников прокуратуры Республики Крым», — отмечала она.