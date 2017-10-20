Поклонская опровергла наличие у нее украинского гражданства

Депутат Госдумы от «Единой России» Наталья Поклонская заявила, что она гражданка только одной страны. Ее слова передает РИА Новости в пятницу, 20 октября.

«Я хочу поставить точку в этом вопросе раз и навсегда: я являюсь гражданкой РФ, потому что 21 марта 2014 года в установленном порядке президент Украины Виктор Федорович Янукович (зимой того же года в результате госпереворота был отстранен от занимаемой должности — прим. «Ленты.ру») подписал указ о выходе из гражданства Украины Поклонской и других сотрудников прокуратуры Республики Крым», — заявила парламентарий.

Ранее в пятницу интернет-издание «Украинская правда» сообщило, что власти Украины до сих пор не лишили Поклонскую гражданства.

В 2016 году Генпрокуратура Украины возбудила против Поклонской уголовное дело по обвинению в госизмене. Депутат назвала это расследование политически мотивированным. Позже она стала фигурантом еще одного дела на Украине, которое касается запрета в России экстремистской организации «Меджлис крымско-татарского народа».

11 марта 2014 года Поклонская была назначена на должность прокурора Автономной Республики Крым (с 17 марта — Республики Крым). В сентябре прошлого года избралась в Госдуму в составе федерального списка кандидатов ЕР. К настоящему моменту является инициатором пяти законопроектов.

