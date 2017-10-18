Поклонскую уличили в ношении Rolex за 330 тысяч рублей

Пользователь Twitter-имиджборда «Двач» опубликовал фотографию депутата Государственной Думы от партии «Единая Россия» Натальи Поклонской в часах Rolex Oyster Perpetual на запястье.

Как сообщили «Ленте.ру» в официальном бутике компании Rolex в Москве, такая модель в 39-миллиметровом корпусе и на браслете из нержавеющей стали, с циферблатом оттенка Red Grape («Красный виноград») и с часовыми метками из белого золота стоит в России около 330 тысяч рублей. Часы оснащены механизмом калибра 3132 с автоматическим подзаводом, запас хода — около 48 часов.

Фото: Rolex

Поклонская — председатель комиссии Государственной Думы по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Государственной Думы.

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Rolex — швейцарский производитель часов класса люкс. Компания основана в 1905 году, ее штаб-квартира располагается в Женеве. Часы марки пользуются популярностью у политиков и знаменитостей. Так, в начале октября 2017 года бывший президент США Барак Обама был замечен в часах Rolex стоимостью около 15,2 тысячи долларов.