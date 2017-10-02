Барака Обаму уличили в ношении золотых часов Rolex

Бывший президент США Барак Обама был замечен в часах Rolex стоимостью около 15,2 тысячи долларов, сообщает Hodinkee.

Экс-президент беседовал на трибуне с британским принцем Гарри, сыном принца Уэльского Чарльза, во время соревнований Toronto's Invictus Games для параспортсменов-военнослужащих. На запястье политика папарацци разглядели часы Rolex Cellini с белым циферблатом в 39-миллиметровом корпусе из белого золота (reference 50509).

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Ранее Барак Обама был известен своим пристрастием к сравнительно демократичным часам. В частности, он носил модель Tag Heuer 1500 Two-Tone Diver в стальном корпусе, подаренный сотрудниками Secret Service хронограф Jorg Gray (также в стальном корпусе) и спортивные часы New Balance N7 в пластиковом корпусе.

Часы Rolex традиционно пользуются популярностью у американских знаменитостей. Так, топ-лотом торгов Winning Icons — Legendary Watches of the 20th Century аукционного дома Phillips, которые пройдут 26 октября 2017 года, станет хронограф Rolex Cosmograph "Paul Newman" Daytona, принадлежавший кинозвезде и автогонщику Полу Ньюману.