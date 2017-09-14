Хронограф Пола Ньюмана продадут с торгов в Нью-Йорке

Аукционный дом Phillips в ассоциации с Bacs & Russo впервые проведет часовой аукцион в Нью-Йорке (прежде часовые торги Phillips проходили в Женеве и Гонконге). Об этом сообщается в пресс-релизе, присланном в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 14 сентября.

Аукцион Winning Icons – Legendary Watches of the 20th Century пройдет 26 октября 2017 года и будет посвящен легендарным часам прошлого века. Топ-лотом аукциона станет хронограф Rolex Cosmograph “Paul Newman" Daytona, принадлежавший кинозвезде и автогонщику Полу Ньюману. Эстимейт лота составляет более миллиона долларов. Кроме того, на торги выставят редкий хронограф Rolex Cosmograph Daytona из желтого золота с инкрустированными бриллиантами ободком и циферблатом и изумрудами на часовых метках, а также редкие наручные часы Rolex “Big Crown” с черным глянцевым циферблатом Explorer и крупной заводной коронкой, выпущенные в середине 1950-х годов.

Аукционный дом Phillips (прежнее название — Phillips de Pury) основан Гарри Филиппсом в 1796 году в Великобритании. В настоящее время имеет офисы в Лондоне, Нью-Йорке, Женеве и других городах. Проводит аукционы часов, современного искусства, фотографии, дизайна, ювелирных изделий.

