Путин назначил Поклонскую послом на островах в Западной Африке

Президент России Владимир Путин назначил бывшего депутата Госдумы Наталью Поклонскую послом России в Кабо-Верде — государстве в Западной Африке, расположенном на островах Зеленого Мыса. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

РИА Новости отмечает, что Поклонская стала третьей женщиной-послом России. Кроме нее, российские интересы представляют Людмила Воробьева в Индонезии и Элеонора Митрофанова в Болгарии.

В конце сентября Поклонская говорила, что не хотела бы возвращаться работать в Крым. «Конечно же, если руководитель примет соответствующее решение, я его не обсуждаю, это решение. Но мое желание — нет, я не хочу возвращаться в Крым. Там все уже как-то работает по-своему. И я в это "по-своему" не вписываюсь», — сказала бывший депутат.

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