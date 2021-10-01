Поклонская прокомментировала отставки в крымском правительстве

Заместитель председателя по международным делам Государственной Думы седьмого созыва Наталья Поклонская выступила с инициативой поменять подход при формировании власти в крымском правительстве, а также пожелала главе Крыма Сергею Аксенову сформировать сильную и надежную команду. Об этом она рассказала в интервью РИА Новости.

По словам Поклонской, в республике часто повторяется одна и та же ситуация: высокопоставленные чиновники, проработавшие какой-то период времени, оказываются фигурантами громких коррупционных скандалов и отправляются в тюрьму.

«Пока мы видим кадровую чехарду и аресты. Конечно, было бы лучше наоборот. Понятно, что глава Крыма — единственный человек, который работает, и сложно находиться в окружении, где без него никто ничего не делает», — уточнила депутат Госдумы.

Она привела в пример случай, который произошел с ней в Крыму в текущем году. Приехав в республику, Поклонская не могла попасть домой из-за прорыва дамбы в поселке в Симферопольском районе. Спасатели МЧС, по ее утверждению, отказались выдавать резиновую лодку, поэтому ей пришлось звонить ночью Аксенову, чтобы решить проблему.

«С одной стороны, это абсурдно, с другой — беда. Уверена, что главе Крыма будет намного легче работать, если сформируется вокруг него сильная и надежная команда профессионалов», — заключила депутат.

Ранее стало известно, что Сергей Аксенов уволил министра здравоохранения республики Александра Остапенко. Временно исполняющим обязанности министра будет назначен главный врач Судакской городской больницы Константин Скорупский. Его кандидатуру должен согласовать федеральный Минздрав.