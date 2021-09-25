Министра транспорта Крыма отправили в отставку

Глава Крыма Сергей Аксенов принял отставку министра транспорта республики Евгения Исакова. Об этом Аксенов сообщил в своем Telegram-канале.

«Принял отставку министра транспорта Республики Крым Евгения Александровича Исакова. Ротация кадров – это естественный процесс, без которого невозможно эффективно решать текущие вопросы», — написал он.

Ранее в отставку отправили вице-премьера Крыма Евгения Кабанова. Ему предъявлено обвинение в хищении из бюджета путем мошенничества 57 миллионов рублей. Также следствие заинтересовалось бывшим министром строительства региона Михаилом Храмовым, который тоже ушел в отставку.

Сообщение об отставке Кабанова, заместителя председателя Совета министров Республики Крым, было опубликовано в среду, 22 сентября. В четверг, 24 сентября, его отставку согласовал парламент, а позже принял глава региона Сергей Аксенов. В отличие от Кабанова, Храмов покинул свой пост добровольно, однако, по версии следствия, он был сообщником вице-премьера.