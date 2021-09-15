Аксенов рассказал о работе украинской армии ботов против Крыма

Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал о дестабилизации ситуации в республике со стороны армии ботов с Украины. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Крым 24».

«Тактика действий со стороны должностных лиц Украины понятна — террор, дестабилизация, провокации. Армии ботов работают в крымском направлении дистанционно. Притворяются крымчанами, вбрасывают регулярно дезинформацию по различным направлениям, дают информационные поводы с целью разжигания ненависти друг к другу. Все делается для того, чтобы дестабилизировать обстановку. Ничего у них не получится», — сказал чиновник.

«У крымчан в части межнационального согласия - единство, понимание», —подчеркнул Аксенов.

Ранее Аксенов рассказал о своих ошибках на должности главы региона. По его словам, все ошибки были связаны только с кадровыми решениями. «В первый год работы, до этого я никогда не работал в госорганах, соответственно все принимал за чистую монету», — отметил глава Крыма.