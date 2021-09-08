Россия
 
Последние новости
Собянин оценил возможность объединения Москвы и Подмосковья
Роскомнадзор рассказал о новой уловке мошенников
Куча дров в центре Москвы напомнила россиянам о войне 
Глава Крыма заявил о попытках Киева настроить жителей региона друг против друга
Напавшего на московских полицейских американца поместили в штрафной изолятор
Белый дом оценил возможность признания «Талибана» законной властью в Афганистане
Россиянин разрубил топором банкомат и украл сотни тысяч рублей 
Биохакера Сергея Фаге задержали с наркотиками в российском аэропорту
В России снизились цены на бензин
Талибы захватили норвежское посольство в Кабуле
Новости партнеров
Прослушать новость

Аксенов раскрыл свои ошибки на посту главы Крыма

Аксенов: все ошибки на посту главы Крыма связаны только с кадровыми решениями
Перейти в «Мою Ленту»
Сергей Аксенов
Сергей Аксенов
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал о своих ошибках на данной должности. Об этом он заявил в эфире телеканала «Миллет», передает РИА Новости.

По его словам, все ошибки были связаны только с кадровыми решениями. Глава региона отметил, что не на тех людей в то время делал вставку. При этом он подчеркнул, что все что не делается, все к лучшему, так как без этого опыта не было бы другого. «В первый год работы, до этого я никогда не работал в госорганах, соответственно все принимал за чистую монету», — отметил глава Крыма.

Аксенов также добавил, что сегодня перед властями полуострова стоит задача превратить его в регион-донор, где можно будет комфортно и качественно жить. Отмечается, что Аксенов занимает пост главы Крыма с марта 2014 года.

Ранее в сентябре глава Крыма заявил о рекордном турпотоке за весь постсоветский период — в 2021 году полуостров посетило более семи миллионов человек. В летние месяцы в республике отдохнули более 5,2 миллиона человек — это в полтора раза больше, чем за аналогичный период в 2020 году.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Назван срок превращения Крыма в «новую Анталью»
В Крыму заявили о рекордном турпотоке за весь постсоветский период
Ситуацию с уборкой улиц в Крыму назвали «катастрофической»