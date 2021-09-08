Аксенов раскрыл свои ошибки на посту главы Крыма

Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал о своих ошибках на данной должности. Об этом он заявил в эфире телеканала «Миллет», передает РИА Новости.

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По его словам, все ошибки были связаны только с кадровыми решениями. Глава региона отметил, что не на тех людей в то время делал вставку. При этом он подчеркнул, что все что не делается, все к лучшему, так как без этого опыта не было бы другого. «В первый год работы, до этого я никогда не работал в госорганах, соответственно все принимал за чистую монету», — отметил глава Крыма.

Аксенов также добавил, что сегодня перед властями полуострова стоит задача превратить его в регион-донор, где можно будет комфортно и качественно жить. Отмечается, что Аксенов занимает пост главы Крыма с марта 2014 года.

Ранее в сентябре глава Крыма заявил о рекордном турпотоке за весь постсоветский период — в 2021 году полуостров посетило более семи миллионов человек. В летние месяцы в республике отдохнули более 5,2 миллиона человек — это в полтора раза больше, чем за аналогичный период в 2020 году.