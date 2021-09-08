Глава Крыма заявил о попытках Киева настроить жителей региона друг против друга

Аксенов: пока Крым был в составе Украины Киев настраивал жителей региона друг против друга

Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что пока полуостров был в составе Украины Киев настраивал его жителей друг против друга. Об этом он заявил в эфире телеканала «Миллет», передает ТАСС.

По его словам, украинские власти ничего не делали для Крыма, сталкивали крымчан лбами и подводили к тому, чтобы представители разных конфессий и национальностей полуострова друг друга ненавидели. Он охарактеризовал отношение Киева к Крыму как потребительское.

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«Спросите крымчанина любого, представителя крымско-татарского народа — что сделали для вас из того, что обещали украинские власти?» — заявил глава Крыма. Аксенов подчеркнул, что указы о реабилитации крымско-татарскому народу обещали все президенты, однако только глава России Владимир Путин сделал это.

Ранее Аксенов заявил, что попытки Киева запугать жителей Крыма такими диверсиями, как подрыв газопровода на полуострове 23 августа, безуспешны, в то же время они свидетельствуют о том, что Украина является террористическим государством. «Все это еще раз доказывает, что деятельность провокаторов из меджлиса (крымских татар, организация запрещена в России — прим. «Ленты.ру») и их сторонников является частью гибридной войны, развернутой против России, и что Украина — это террористическое государство», — сказал он.

7 сентября в центре общественных связей ФСБ сообщили, что взрыв на газопроводе в Крыму, произошедший 23 августа, организовало Главное управление разведки Украины. По уголовному делу арестованы трое подозреваемых. Как установили российские спецслужбы, к диверсии причастна оперативная служба «Таврия» — территориальное подразделение разведки Минобороны Украины в Херсоне — с участием организации «Меджлис крымско-татарского народа» (запрещена в России).

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором подавляющее большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны ЕС и США отказались признать результаты голосования, назвав воссоединение полуострова с материковой Россией аннексией. Российские власти отвергают эти обвинения и настаивают, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.

