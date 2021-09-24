Уволенного вице-премьера Крыма обвинили в хищении 57 миллионов рублей

Бывшему вице-премьеру Крыма Евгению Кабанову предъявлено обвинение в хищении из бюджета путем мошенничеств 57 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Также следствие заинтересовалось бывшим министром строительства региона Михаилом Храмовым, который тоже ушел в отставку.

В ходе судебного заседания по избранию меры пресечения Кабанов заявил, что невиновен. Его вина может заключаться лишь в том, что он «где-то пропустил вопрос ценообразования, но к вопросам хищения точно не причастен».

Сообщение об отставке Евгения Кабанова, заместителя председателя Совета министров Республики Крым, было опубликовано на сайте парламента в среду, 22 сентября. В четверг, 24 сентября, его отставку согласовал парламент Республики, а позже принял глава региона Сергей Аксенов. В отличие от Кабанова, Михаил Храмов покинул свой пост добровольно, однако, по версии следствия, он был сообщником вице-премьера.