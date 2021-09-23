Задержан отправленный в отставку вице-премьер Крыма

️Отправленный в отставку вице-премьер Крыма Евгений Кабанов задержан. Об этом сообщает РИА Новости.

Источник агентства в Совете министров Республики уточнил, что сейчас проводятся следственные мероприятия. Причина задержания пока не раскрывается.

Кабанов, курировавший Федеральную целевую программу социально-экономического развития Крыма, был отстранен от должности ранее 23 сентября. Он занимал пост с ноября 2018 года. До этого Кабанов был заместителем председателя комитета Госсовета Республики по имущественным и земельным отношениям.