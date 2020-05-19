Курортному жилью в Крыму предрекли бум

Вице-премьер Республики Крым Евгений Кабанов предрек на полуострове бурное развитие рынка жилья. Об этом он написал в своем Facebook.

По мнению Кабанова, в ближайшие год-два курортную недвижимость Крыма ожидает бум. «Поднятый валютный курс и нестабильность с открытием внешних границ нейтрализуют зарубежную конкуренцию», — заявил чиновник. Кабанов уверяет, что жилье на полуострове — это однозначно выгодная инвестиция.

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Также вице-премьер отметил, что в Крыму отказались от возведения многоэтажных домов в 500-метровой зоне от моря. «Береговая линия будет развиваться за счет строительства рекреационных курортных комплексов, интересных для инвесторов, которые будут нести социальную нагрузку», — подчеркнул Кабанов.

В марте 2020 года квартира в Крыму в среднем стоила 5,9 миллиона рублей. Цена квадратного метра жилья на полуострове тогда составляла примерно 89,3 тысячи рублей.

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