Курортному жилью в Крыму предрекли бум

Вице-премьер Республики Крым Евгений Кабанов предрек на полуострове бурное развитие рынка жилья. Об этом он написал в своем Facebook.
По мнению Кабанова, в ближайшие год-два курортную недвижимость Крыма ожидает бум. «Поднятый валютный курс и нестабильность с открытием внешних границ нейтрализуют зарубежную конкуренцию», — заявил чиновник. Кабанов уверяет, что жилье на полуострове — это однозначно выгодная инвестиция.
Также вице-премьер отметил, что в Крыму отказались от возведения многоэтажных домов в 500-метровой зоне от моря. «Береговая линия будет развиваться за счет строительства рекреационных курортных комплексов, интересных для инвесторов, которые будут нести социальную нагрузку», — подчеркнул Кабанов.
В марте 2020 года квартира в Крыму в среднем стоила 5,9 миллиона рублей. Цена квадратного метра жилья на полуострове тогда составляла примерно 89,3 тысячи рублей.