Бывшую помощницу Дворковича отдали под суд по делу о взятках

Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение и передала в суд уголовное дело о взятках в отношении Анастасии Алексеевой, экс-помощницы бывшего заместителя председателя правительства России Аркадия Дворковича. Об этом сообщает «Интерфакс».

Слушания пройдут в Мещанском суде Москвы. Материалы дела находятся у судьи, но дата заседания пока не назначена.

Вместе с Алексеевой по делу проходит гендиректор компании «Медполимерпром» Алексей Борисов.

Экс-помощнице вице-премьера вменяется получение двух взяток, Борисова следствие считает взяткодателем. По данным Следственного комитета России, в 2015-2016 годах Алексеева получила более четырех миллионов рублей за продвижение лекарственных препаратов. Под видом взятки следствие расценило билеты и путевки на отдых в Таиланд и Доминикану.

По версии следствия, взятку передали бывший гендиректор и совладелец компании «Промомед Рус» Максим Якушкин и Алексей Борисов. Посредниками были бывший председатель совета директоров «Медполимерпрома» гражданин США Джин (Евгений) Спектор и советник гендиректора «Р-Фарм» Вадим Белоножко.

Спектор был приговорен 17 июня к четырем годам в колонии строгого режима. Уголовное преследование Якушкина и Белоножко прекращено.

Алексеева, находящаяся под стражей с февраля 2020 года, настаивает на своей невиновности. Борисов, помещенный под домашний арест, признал вину.