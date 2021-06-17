В Москве гражданину США дали срок по делу бывшей помощницы вице-премьера России

Останкинский суд Москвы вынес приговор гражданину США российского происхождения Джину Спектору, проходившему по делу о взятке экс-помощнице бывшего вице-премьера России Аркадия Дворковича. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

Американцу дали срок в четыре года за посредничество в передаче денег. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

В ходе следствия Спектор полностью признал вину, заключил сделку со следствием, и его дело было выделено в отдельное производство.

Бывшую помощницу Дворковича Анастасию Алексееву арестовали в феврале 2020 года. Тогда же был задержан Спектор. По данным следствия, в 2015-2016 годах помощница вице-премьера получила билеты и путевки на отдых в Таиланд и Доминикану общей стоимостью более четырех миллионов рублей. Взяткодателями следствие считает двух бизнесменов, которые находятся на свободе. Еще один эпизод с получением незаконного вознаграждения связан с гендиректором компании, в которой работал американец.

Спектор изобрел и запатентовал в России лекарство от онкозаболеваний — гуманизированное моноклональное антитело (MAb), специфичное к синдекану-1.