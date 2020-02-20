В Москве задержали создавшего лекарство от рака американца

В Москве задержали по уголовному делу о взятке гражданина США Джина Мирона Спектора, который изобрел и запатентовал в России лекарство от рака. Об сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Следователь обратился в Басманный суд столицы с ходатайством об аресте иностранца, уточнила пресс-секретарь суда Ирина Морозова.

По ее словам, в ходатайстве об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу указано, что американец обвиняется в совершении преступления по статье 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере»).

Спектор изобрел и запатентовал в России лекарство от онкозаболеваний — гуманизированное моноклональное антитело (MAb), специфичное к синдекану-1.

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