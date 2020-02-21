Бывшую помощницу Дворковича обвинили во взятке на миллионы рублей

Экс-помощница бывшего вице-премьера России Аркадия Дворковича Анастасия Алексеева арестована по делу о получении взятки. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Алексееву обвинили в получении взятки туристическими путевками общей стоимостью четыре миллиона рублей. Она получила в виде взятки авиабилеты и путевки на отдых — на майские праздники в Доминиканскую Республику (стоимостью два миллиона рублей) и на новогодние каникулы в Таиланд (также два миллиона рублей). Обе поездки состоялись в 2016 году.

Бывшая помощница Дворковича будет находиться в следственном изоляторе до 19 апреля текущего года. Она просила о домашнем аресте, аргументируя просьбу тем, что у нее на иждивении находится больная мать и ребенок-студент. Отмечается, что Алексеевой грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее в Москве задержали по уголовному делу о взятке гражданина США Джина Мирона Спектора, который изобрел и запатентовал в России лекарство от рака. В ходатайстве об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу указано, что американец обвиняется в совершении преступления по статье 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере»). Спектор изобрел и запатентовал в России лекарство от онкозаболеваний — гуманизированное моноклональное антитело (MAb), специфичное к синдекану-1.

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