Гражданин США признал вину по делу о даче взятки бывшей помощнице Дворковича

Гражданин США Джин (Евгений) Спектор признал вину в посредничестве при даче взятки Анастасии Алексеевой во время ее работы помощницей вице-премьера России Аркадия Дворковича. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

По его словам, обвиняемый заключил сделку со следствием. В случае выполнения ее условий Спектор может рассчитывать на рассмотрение его дела судом в особом порядке, который предусматривает минимальное наказание.

Алексееву и Спектора арестовали в феврале 2020 года. По данным следствия, в 2015-2016 годах помощница вице-премьера получила билеты и путевки на отдых в Таиланд и Доминикану общей стоимостью более четырех миллионов рублей. Взяткодателями следствие считает двух бизнесменов, которые находятся на свободе. Еще один эпизод с получением незаконного вознаграждения связан с гендиректором компании, в которой работал американец.

Спектор изобрел и запатентовал в России лекарство от онкозаболеваний — гуманизированное моноклональное антитело (MAb), специфичное к синдекану-1.