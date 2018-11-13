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Утечки из правительства допустила помощница бывшего вице-премьера

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Чиновница, уволенная из российского правительства после утечек информации, оказалась работницей секретариата первого вице-премьера Антона Силуанова. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Анастасия Алексеева пришла на работу в кабмин в качестве помощника бывшего вице-премьера Аркадия Дворковича. Ранее она занимала пост советника департамента социального развития и национальных приоритетов экспертного управления Кремля. Ведомство с 2004 года возглавлял также Дворкович.

Один из источников издания уточнил, что утечки произошли из-за некорректной работы Алексеевой с конфиденциальной информацией, в частности, она использовала публичные почтовые сервисы для пересылки документов. «Речь идет не столько об утечках в прессу, сколько об инсайде», — пояснил он.

6 ноября стало известно, что сотрудница аппарата правительства России уволена за передачу журналистам внутренней переписки между различными ведомствами. Информация была опубликована «в одной из центральных газет», уточнили в пресс-службе кабинета министров. Имя сотрудницы и ее должность не назывались.

Аркадий Дворкович был назначен заместителем председателя правительства России в 2012 году. Курировал промышленность, топливно-энергетический комплекс и транспорт. После смены состава кабинета министров в 2018 году стал сопредседателем фонда «Сколково» и был выдвинут в совет директоров «Роснано».

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