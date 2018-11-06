Чиновницу из правительства России уволили за утечку

Сотрудница аппарата правительства России уволена за передачу журналистам внутренней переписки между различными ведомствами. Об этом со ссылкой на осведомленный источник сообщает «Интерфакс». Пресс-служба кабинета министров подтвердила газете «Ведомости», принадлежащей семье Демьяна Кудрявцева, факт и причину увольнения сотрудницы.

По словам источника, недобросовестную чиновницу вычислили по итогам служебной проверки после того, как «в одной из центральных газет» была опубликована внутренняя переписка. О каком материале идет речь, не уточняется; имя провинившейся сотрудницы также не называется.

Собранные в результате проверки сведения переданы в правоохранительные органы, которые решат, возбуждать ли по факту произошедшего уголовное дело.

Собеседник агентства рассказал, что увольнения за подобные нарушения имели место в 2017 году. Он добавил, что контроль за документооборотом между федеральными ведомствами и внутри правительственного аппарата будет усиливаться.

«Ведомости» отмечают, что это первый случай, когда предается огласке информация об увольнении из структур федерального правительства по такой причине.

Аппарат кабинета министров возглавляет вице-премьер Константин Чуйченко.

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