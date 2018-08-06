Экономика
 
Последние новости
Потерявшегося Порошенко нашли в ресторане
Стали известны объемы уничтоженных за три года санкционных продуктов
Роскомнадзор ответил на обвинения в превышении полномочий в борьбе с Telegram
Тренер прокомментировал отказ призерки Олимпиад от сборной России
Россияне впервые при новом патриархе принесут в жертву стабильности быка
Железные ограждения не остановили желающих припарковаться на пешеходной дорожке  
Роспотребнадзор подсчитал долю поддельного молока
Шпион использовал Tinder для добычи секретных данных о новейших истребителях
Украинский священник объяснил ДТП опьянением от причастия
Названы самые отвратительные запахи
Новости партнеров

На образование чиновников потратят миллионы

Перейти в «Мою Ленту»

Правительство потратит 112,7 миллиона рублей на дополнительное образование российских чиновников из разных ведомств. Постановление о размещении госзаказа опубликовано на официальном портале правовой информации.

Всего обучение пройдет 15,7 тысячи человек. Самая большая квота у Федерального казначейства — 3327 сотрудников. От Роспотребнадзора — 1500 человек, Федеральной службы судебных приставов (ФССП) — 1358, Федеральной налоговой службы (ФНС) — 1322, Судебного департамента при Верховном суде — 1064 человека.

Администрация президента отправит на профессиональную переподготовку 105 сотрудников, аппарат правительства — 59.

Чиновников будут обучать трем дисциплинам: организации мобилизационной подготовки в федеральных госорганах (72 часа), информационной безопасности (до 590 часов), защите государственной тайны (72 часа).

Отмечается, что средства, которые будут потрачены на допобразование сотрудников, предусмотрены в бюджете на 2018 год в качестве ассигнования конкретным ведомствам.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Перевод чиновников на смартфоны с российской ОС оценили в 160 миллиардов рублей
Расходы бывших чиновников поставили на контроль
Треть российских чиновников предложили уволить
Другие материалы рубрики
Экономика00:01Сегодня

Час расплаты

Власти хотят денег от миллионов россиян. Получат ли?
12:04Сегодня

«Роснефть» отчиталась за первое полугодие 2018 года

15:08Сегодня

В Союзе вкладчиков рассказали о реакции на письмо в поддержку клиентов «Югры»

14:15Сегодня

В Москве стало меньше роскоши

Экономика00:13 1 августа

Давай на спор

Россия и Украина воюют в суде. Киев проигрывает, Америка на стороне Москвы
19:19 3 августа

В ФНС рассказали о плюсах разрабатываемого налогового режима для самозанятых

14:00Сегодня

Найдены виновные в росте цен на бензин

12:57Сегодня

Глава «Нафтогаза Украины» намекнул на угрозы из России

Экономика09:2726 июля

«"Горбушкин двор" готовится к переменам»

Управляющий директор торгового центра о будущем площадки
17:51 2 августа

«Аэрофлот» победил в конкурсе на лучшие вина в высоких классах обслуживания

10:29Сегодня

Россиянам пообещали дешевые денежные переводы

12:37Сегодня

Планы ЦБ по сбору данных россиян потерпели крах

Россия
«Нас вынуждают врать и скрывать»
Россияне умирают из-за врачей. Но родственники ничего не могут доказать
«Мы семь лет прожили в федеральном розыске»
Они приняли ислам и стали изгоями. Русские мусульмане — о жизни в России
«Замшелые и отвратительные стереотипы»
Можно ли считать женщину человеком и зачем? Отвечают россияне
«Водка — преимущество пожилых»
Почему россияне столько пьют и не останавливаются даже в старости
Россияне впервые при новом патриархе принесут в жертву стабильности быка
Тюменский губернатор отчитался Путину о строительстве крупного медцентра
«Умереть как викинг — в бою! Или на девушке»
Главный неонацист России скоро выйдет на свободу. У Тесака большие планы
Все материалы
Мир
Рабы Аллаха
Мусульмане захватили их дома и пирамиды. Осталось только умереть
Трамп высказался о встрече своего сына с российским адвокатом
В МИД России уточнили обязанности Стивена Сигала
Вызов российского дипломата в Госдеп назвали «мегафонной дипломатией»
Сын Усамы бен Ладена породнился с исполнителем теракта 11 сентября
В Венесуэле после покушения на президента начали задерживать журналистов
Американец поиграл в корриду с диким бизоном, попал на видео и за решетку
Все материалы
Бывший СССР
Александр ЛукашенкоПоперек Батьки
Они готовы были сесть в тюрьму за союз Белоруссии с Россией. Их посадили
Украинцев попросили потреблять меньше газа назло России
Так не договаривались
Новая власть Армении взялась за старых друзей России. В Москве недовольны
«Вор в законе был чуть ли не в каждом дворе»
Криминальные авторитеты жили в Армении спокойно. Но у новой власти свои правила
Подсчитан ущерб от коррупции на украинской таможне
Украинский священник объяснил ДТП опьянением от причастия
Европа возьмет на себя восстановление «освобожденного» Донбасса
Все материалы
Экономика
Час расплаты
Власти хотят денег от миллионов россиян. Получат ли?
Давай на спор
Россия и Украина воюют в суде. Киев проигрывает, Америка на стороне Москвы
Маск, уезжай
Эта фантастика уже стала реальностью. Машины летают, и им не нужен бензин
В Союзе вкладчиков рассказали о реакции на письмо в поддержку клиентов «Югры»
На образование чиновников потратят миллионы
В Москве стало меньше роскоши
Найдены виновные в росте цен на бензин
Все материалы
Силовые структуры
Рабы божьи
Рамзан КадыровУбийцу полковника Буданова похоронили в Чечне
Чеченцы считают его героем. С ним простился лично Рамзан Кадыров
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
В Подмосковье Ахмеда Сутулого опять арестовали за наркотики
Стало известно имя пойманного в Испании российского вора в законе
Преподаватель ВШЭ пожаловался на унизительный досмотр в полиции
Убившие отца-тирана сестры продолжат школьное обучение в СИЗО и сдадут ЕГЭ
Все материалы
Наука и техника
Без рук
Российская колонка умнее Apple. И это только начало
Повелитель батута
Раньше он топил такс, а теперь убивает «Роскосмос». На кону сотни миллиардов
Дешевые, многоразовые, на метане
У России таких ракет нет. И не будет
Найдены пережившие извержение Везувия древнейшие артефакты
Названы самые отвратительные запахи
На МКС создали самое холодное место во Вселенной
Перевод чиновников на смартфоны с российской ОС оценили в 160 миллиардов рублей
Все материалы
Спорт
Лука МодричДитя войны
Мальчик из семьи беженцев вырос в мировую звезду. За него просят почти миллиард
Тренер прокомментировал отказ призерки Олимпиад от сборной России
Призерка Олимпиад отказалась от сборной России
Некого доить
В России загибаются футбольные клубы. Кто их спасет?
Президент «Реала» приуныл из-за Роналду и нашел игрока на рекордную сумму
Юный украинский шахматист потроллил россиянина и отказался говорить по-русски
Дарья Домрачева«У нас нет крепостного права»
Почему спортсмены бегут из России на Украину
Все материалы
Культура
«Все выливается в грязное безумие»
Что творится на секретных вечеринках и нелегальных рейвах под палящим солнцем
Видели ночи
Кино недели: от «Жарких летних ночей» до «Судной ночи. Начало»
«Я хочу тебя оплодотворить»
Фредерик Бегбедер заменил пенсию репродуктивным периодом
Умерла актриса из «Не шутите с Зоханом»
Звезды «Игры престолов» показали сексистскую правду о кастинге в кино
Исполнитель роли капитана Пикара вернется в «Стартрек»
В анонсе «Карточного домика» Кремль залили кровью
Все материалы
Интернет и СМИ
«Ты должна готовить и быть проституткой в постели»
В России появилось шоу, переплюнувшее «Дом-2». Хорошо, что оно закончилось
«Мы все смеемся над этими идиотами у власти»
Он приправил политику абсурдом и совершил революцию
Одни актеры, другие — педофилы
YouTube тратит миллионы на борьбу с теориями заговора. И все зря
Mail.ru потребовала амнистировать осужденных за лайки и репосты
Лидер «Шалтая-Болтая» вышел из тюрьмы
Роскомнадзор превысил полномочия при блокировке Telegram
Тела убитых в Африке журналистов доставили в Россию
Все материалы
Ценности
Красный царь
Элитные машины, особняки и тайные богатства Ленина
Дети улиц
Откуда взялись настоящие хипстеры и куда они исчезли
Пока ты спал
Как женщине с пользой провести время в постели
Умер самый титулованный в мире повар
Принц Джордж обошел отца в списке самых стильных британцев
Любимый бренд скинхедов изменил логотип
Модельер собрал сестер Кардашьян вместе и раздел
Все материалы
Путешествия
Тропой вампира
Почему россияне должны съездить на родину Дракулы
Русский конец
Китайцы захватили Дальний Восток. Они скупают золото и проституток
У черта на рогах
Самые труднодоступные и прекрасные места Земли
Акула убила туриста в Египте
Аэропортам Европы предрекли катастрофическую загруженность
Эйфелеву башню открыли после забастовки
Российские туристы застряли в Болгарии
Все материалы
Из жизни
«Все лекарства я выбросила»
Рассказ россиянки о жизни в Амстердаме
Убил и забыл
Тела двух женщин не могли опознать 20 лет. Убийца пойман, но ничего не помнит
Сыграли по-крупному
Они украли у «Макдоналдса» миллионы и раздали друзьям, нищим и больным детям
Королева красоты отказалась от короны ради татуировки с акулой
Американка отвлеклась на онлайн-казино во время работы и выиграла миллионы
Британская принцесса рассекретила тайную часть дворца
12-летний мексиканец поступил в университет
Все материалы
Воинственный. Ворчливый. Vantage.
Ускользающе короткое знакомство с первым настоящим спорткаром Aston Martin
Коррозия металла
Самое интересное на фестивале кастомайзинга в Москве
Тест: это турбонаддув или газонокосилка?
Как выглядят автомобильные детали, названия которых мы слышали тысячу раз
Обман зрения
Невероятные автомобильные диорамы, которые не отличить от реальности
Последнюю «Приору» сфотографировали на заводе
В машину вместо масла залили WD-40 и поехали на ней
Доработанный «Маклареном» Dodge Viper выставили на продажу
Все материалы
Пора на море
Жилье в Испании можно купить за 200 тысяч рублей. В чем подвох?
«Живут, как в лесу: кто кого быстрее сожрет»
Москвичка об ужасах соседства с провинциалами
Сломали систему
Россияне берут кредиты ради ипотеки. Скоро они пожалеют
Рынки недвижимости российских морских курортов рухнули
Проклятый рай
Почему богачи обожают самый кровавый дом Москвы
Сеть бесплатных кинотеатров появится в Москве
Подмосковью предрекли дефицит жилья
Все материалы