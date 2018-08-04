Расходы бывших чиновников поставили на контроль

За соответствием расходов бывших чиновников их доходам, полученным во время государственной службы, будет установлен контроль. Соответствующий документ был опубликован на официальном портале правовой информации, президент России Владимир Путин подписал его 3 августа.

Контроль устанавливается за расходами лиц, замещавших или занимавших должность, при которой существует обязанность предоставлять данные о расходах. Под контроль также попадут расходы их супругов и несовершеннолетних детей. Такой контроль осуществляется в течение полугода со дня увольнения или освобождения от должности.

Закон устанавливает необходимость сообщать о сделках по приобретению недвижимости или земельных участков, транспортных средств, ценных бумаг и акций, если общая сумма таких сделок превышает доход за предыдущие три года.

1 августа глава Счетной палаты Алексей Кудрин выступил с предложением уволить треть российских чиновников с помощью процесса цифровизации. По его мнению, избавиться от такого количества госслужащих можно уже к 2024 году.

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