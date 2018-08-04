В детские телепередачи вернули рекламу

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому предельная продолжительность рекламы в часовой телепрограмме увеличивается с 15 до 20 процентов. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Таким образом, телеканалы смогут выделять на рекламу до 12 минут в час. Однако, если телеканал вещает 24 часа в сутки, реклама в телепрограммах не должна будет превышать 216 минут, что соответствует ранее установленному лимиту.

Тем же законом, принятым Госдумой 25 июля и одобренным Советом Федерации 28 июля, телеканалы смогут прерывать рекламой детские и образовательные передачи. При этом оговаривается, что зрители не увидят ролики «алкогольной продукции, продукции военного назначения и оружия, лекарств, основанных на риске игр, пари, услуг по заключению договоров ренты, в том числе договора пожизненного содержания с иждивением, деятельности медиаторов».

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!