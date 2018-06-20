На Durex завели дело из-за рекламы презервативов в России

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России завела дело против компании Reckitt Benckiser, которая владеет маркой Durex, из-за рекламы презервативов. Об этом сообщает ТАСС.

По мнению ведомства, в двух рекламных роликах, которые показывали по федеральным каналам в 2017 году, была приведена недостоверная информация. «Из смысла рекламы презервативов Durex вытекает, что примерно 50 процентов населения России было заражено заболеванием, передающимся половым путем, что противоречит официальной статистике Минздрава России», —

говорится в сообщении.

Отмечается, что информация в рекламе основывалась на рекомендациях департамента здравоохранения Москвы от 2014 года, в которых не было статистических данных о заболеваемости граждан. По информации ФАС, показатель заболеваемости в 2017 году составил 206,9 тысяч случаев — 0,1 процента населения России.

Заседание по делу состоится 5 июля.

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