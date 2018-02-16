Школьницу из Уфы затравили после рекламы про «Вику с сифилисом»

Девятиклассница из Башкирии подверглась травле из-за своей тезки в рекламе контрацептивов. Ее знакомые опубликовали фото девушки в одном из крупных пабликов с подписью: «Это Вика. Очаровательная, романтичная, веселая. И у нее сифилис». На произошедшее обратил внимание местный портал PROUFU.ru.

Пост стал поводом для травли школьницы. Со слов девушки, классная руководительница отказалась обсуждать эту ситуацию, а прочие педагоги посчитали публикацию детской забавой.

Бездействие администрации учебного заведения заставило мать Вики обратиться в полицию. Местные правоохранительные органы провели проверку по этому инциденту. Эксперты подтвердили, что учащиеся школы №131 действительно обнародовали недостоверную информацию о девочке. Но в возбуждении уголовного дела по статье «Клевета» родителям отказали, мотивировав это недостаточным возрастом обидчиков.

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Отдел по делам несовершеннолетних составил протоколы об административном правонарушении, но не в отношении школьников. Специалисты обвинили их родителей по статье 5.35 — «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

Рекламный ролик компании Durex активно обсуждали в конце 2017 года: в нем говорилось о девушке Вике, которая не знает, что у нее сифилис. Кампания была запущена в интернете и телевидении.

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