Стало известно о готовящихся отставках в правительстве Крыма

Новые отставки готовятся в Совете министров Крыма. Об этом стало известно источнику в правительстве региона, передает в субботу, 25 сентября, РИА Новости.

По его словам, кадровые решения будут приняты уже в ближайшее время — меры могут коснуться руководителей ряда министерств. В частности, должности может лишиться министр транспорта республики Евгений Исаков.

«Курс обновления структуры власти продолжится», — заключил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что бывшему вице-премьеру Крыма Евгению Кабанову предъявлено обвинение в хищении из бюджета путем мошенничества 57 миллионов рублей. Также следствие заинтересовалось бывшим министром строительства региона Михаилом Храмовым, который тоже ушел в отставку.

Сообщение об отставке Кабанова, заместителя председателя Совета министров Республики Крым, было опубликовано в среду, 22 сентября. В четверг, 24 сентября, его отставку согласовал парламент, а позже принял глава региона Сергей Аксенов. В отличие от Кабанова, Храмов покинул свой пост добровольно, однако, по версии следствия, он был сообщником вице-премьера.

