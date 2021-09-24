Бывшего вице-премьера Крыма арестовали на два месяца

Подозреваемого в хищении более 57 миллионов рублей бывшего вице-премьера Крыма Евгения Кабанова арестовали, сообщает РИА Новости.

Киевский районный суд Симферополя вынес ему меру пресечения в виде заключения под стражу на чуть менее чем два месяца — до 22 ноября.

Кабанов 23 сентября был отправлен в отставку, а потом задержан. Ему предъявлено обвинение в хищении из бюджета путем мошенничеств 57 миллионов рублей. Также следствие заинтересовалось бывшим министром строительства региона Михаилом Храмовым, который тоже ушел в отставку.

С ноября 2018 года Кабанов курировал федеральную целевую программу социально-экономического развития Крыма.