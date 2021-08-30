Российский бизнесмен объявлен в розыск по делу о хищении 100 миллионов рублей

Мосгорсуд подтвердил законность заочного ареста бывшего главы IT-компании «Линкс» Валерия Хватова, проходящего по уголовному делу о хищении 100 миллионов рублей из бюджета. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, бизнесмен, имеющий двойное российско-канадское гражданство, скрылся за границей. Следствие объявило его в международный розыск. Хватову вменяется хищение средств, выделенных на информатизацию Министерства финансов России. Для реализации проекта были заключены два госконтракта по созданию системы «Электронный бюджет». Компания бизнесмена получила бюджетные средства, однако работы не выполнила.

Адвокаты бизнесмена считают незаконным его уголовное преследование.

Ранее сообщалось, что в отношении экс-руководителей Промсвязьбанка братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых возбуждено новое уголовное дело по части 4 статье 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). По версии следствия, в период с 31 июля 2014 года до 14 ноября 2017 года Ананьевы с помощью специально разработанной криминальной схемы похитили 6,7 миллиарда рублей.

