Командовавшего спецназом «Вымпел» генерала ФСБ объявили в розыск

2-й Западный окружной военный суд объявил в розыск бывшего командира центра спецназа ФСБ «Вымпел» генерала Владимира Подольского, обвиняемого в мошенничестве. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

После отмены оправдательного приговора уголовное дело в отношении чекиста и его подельников вновь поступило в суд на новое рассмотрение. Однако Подольский не явился на слушания, его местонахождение неизвестно. Поэтому судья приостановил процесс и поручил полиции начать розыск генерала.

По версии следствия, Подольский на посту директора предприятия «Ведомственная охрана объектов промышленности России» и его коллега полковник Андрей Польщиков с 2012 по 2016 год занимались хищением бюджетных средств своей организации. Они фиктивно устроили родственников и знакомых на работу, выплачивали им зарплату, которую делили между собой. Ущерб составил почти 30 миллионов рублей. Кроме того, следствие считает, что Польщиков нанял киллера для убийства следователя, который занимался расследованием их дела о мошенничестве.

В октябре 2019 года присяжные оправдали Подольского и Польщикова. Но этот приговор был отменен, а дело отправлено на пересмотр.