Стало известно о новом суде над командовавшим спецназом «Вымпел» генералом ФСБ

2-й Западный окружной военный суд повторно рассмотрит уголовное дело о мошенничестве и покушении на следователя, в котором фигурирует экс-генерал ФСБ Владимир Подольский. Об этом в среду, 30 сентября, сообщает «Коммерсантъ».

Фигуранты дела, в том числе командовавший в прошлом спецназом «Вымпел» Подольский, были оправданы присяжными заседателями в октябре 2019 года. Апелляционный суд нашел в этом решении противоречия.

На вопрос о доказанности факта хищения 25,4 миллионов рублей, в котором обвиняли экс-генерала Владимира Подольского и второго фигуранта дела, экс-полковника Андрея Польщикова, присяжные ответили утвердительно. Согласились они и с тем, что оба фигуранта причастны к преступлению. Но, несмотря на это, на вопрос об их виновности присяжные ответили отрицательно. Председательствующий на процессе не обратил внимание на несостыковки.

Апелляционная инстанция постановила отменить оправдательный приговор и вновь направить дело в суд.

В 2012 году Подольский и Польщиков занимали должности генерального и исполнительного директоров ФГУП «Вневедомственная охрана объектов промышленности Российской Федерации» (ВООП). По версии следствия, генерал-майор устроил на должность своего заместителя человека, который не приходил на работу, но получал зарплату. За год он получил 3,3 миллиона рублей, которые подельники якобы поделили между собой.

Польщиков в 2012 году устроил на должности своих замов жену и сына, выплатив им за четыре года 25,4 миллиона рублей. Следствие полагает, что к этому был причастен и экс-генерал. Также полковника обвиняли в том, что он нанял к киллера для убийства следователя, который намеревался предъявить им обвинения в мошенничестве с трудоустройством.