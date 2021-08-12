Подполковника ФСБ арестовали по делу о получении взяток на 110 миллионов рублей

В Краснодаре взят под стражу подполковник ФСБ Александр Кубрак по делу о взятках

В Краснодаре суд арестовал подполковника ФСБ Александра Кубрака, подозреваемого в получении взяток на 110 миллионов рублей. Об этом «Интерфаксу» сообщил информированный источник.

По его словам, высокопоставленный сотрудник спецслужбы курировал оперативную работу в топливно-энергетическом комплексе и обеспечение энергетической безопасности Краснодарского края. Он был изобличен отделом собственной безопасности краевого управления ФСБ. В отношении Кубрака возбуждено уголовное дело по статьям 290 («Получение взятки») и 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).

По данным следствия, с 2013 по 2020 год подполковник получил от бизнесмена взятки на общую сумму 110 миллионов рублей: ежемесячные выплаты составляли от 500 тысяч до одного миллиона рублей, были подарены квартиры в Краснодаре и дорогостоящие автомобили. Кроме того, на доверенных лиц Кубрака переоформили доли в компаниях бизнесмена.

Ранее 12 августа сообщалось о задержании подполковника ФСБ, обложившего данью коммерсанта. Он получал незаконное вознаграждение на протяжении семи лет.