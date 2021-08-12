Подполковник ФСБ обложил данью российского предпринимателя

В Краснодаре задержали подполковника ФСБ, который, будучи ответственным за обеспечение энергетической безопасности региона, «обложил данью» одного из местных предпринимателей, продававших электроэнергию. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Поводом для начала разбирательства стало сообщение бизнесмена Алексея Мирошникова в отдел собственной безопасности ФСБ по Краснодарскому краю, в результате было возбуждено дело о получении взяток в особо крупном размере и превышении должностных полномочий. Фигурантом дела о вымогательстве стал подполковник Александр Кубрак, с 2006 года проходящий службу в ФСБ.

В конце 2013-го в ходе встречи с Мирошниковым подозреваемый потребовал выплачивать ему по 500 тысяч рублей каждый месяц за гарантии, что предприниматель не станет фигурантом уголовных дел и получит получит определенные преференции. Затем после получения части денег он потребовал ввести в состав учредителей компании свою знакомую Марину Литвинову, оформить на нее 30 процентов в уставном капитале общества и платить уже ей. Через год сумма ежемесячных платежей выросла до одного миллиона рублей.

В сентябре 2016 года потерпевший передал офицеру иномарку, оформленную в лизинг. Затем в январе 2017-го Литвиновой от него отошла квартира. А в 2018 и 2019 годах, согласно данным бизнесмена, Кубрак получил вместо денег Toyota Land Cruiser Prado, а затем Land Rover Discovery. После этого вымогатель потребовал оформить на его представителя всю компанию.

Летом 2020 года от бизнесмена потребовали еще одну квартиру и канализационную сеть, проходящую в Прикубанском округе Краснодара.

Всего за семь лет, по подсчетам следствия, подозреваемый получил различное имущество и деньги на общую сумму 110 миллионов рублей.

Ранее Куйбышевский районный суд Омска вынес приговор бывшему начальнику отдела антикоррупционного управления МВД подполковнику Евгению Дубровскому и его подчиненному майору Константину Васильеву, пойманным ФСБ на вымогательстве. Суд признал их виновными в покушении на мошенничество и назначил по три года лишения свободы в колонии общего режима.