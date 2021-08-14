Стало известно о новом уголовном деле о хищениях в системе «Роскосмоса»

Министерство внутренних дел (МВД) России расследует уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере в одной из структур системы «Роскосмоса» — АО «Научно-исследовательский институт точных приборов» (НИИ ТП), который разрабатывает и выпускает комплексы автоматизированного управления космическими аппаратами. Об этом в субботу, 14 августа, сообщает «Коммерсантъ».

В качестве обвиняемых выступают ученый-изобретатель и бывший заместитель гендиректора Константин Егоров, определенный под домашний арест, а также гендиректор ООО «Дайтехнолоджи» Павел Авдеев, отправленный в СИЗО.

По версии следствия, в 2018 году НИИ ТП был заключен контракт с «Дайтехнолоджи» на приобретение деталей к радиоэлектронным устройствам из США. Из-за того, что пришлось действовать в обход санкций, исполнение договора затянулось, однако, в итоге контракт был полностью выполнен. В МВД уверены, за комплектующие НИИ ТП переплатил более 200 млн руб., а сами они стоили всего 40 млн. При этом, основанием для возбуждения уголовного дела послужило заявление представителей НИИ в полицию, а доказательством предполагаемых махинаций стало исследование, проведенное специалистом, которого привлек сам институт. Егоров и Авдеев свою вину не признают, утверждая, что это была обычная сделка НИИ ТП с коммерческими партнерами, подобных которой заключено несколько сотен.

После возбуждения уголовного дела, в рамках которого институт потребовал от своего коммерческого партнера вернуть более 185 миллионов рублей, НИИ ТП также обратился в арбитраж с иском на аналогичную сумму. Защита обвиняемых считает, что потерпевшая сторона, получив оплаченные детали, рассчитывает таким образом дважды вернуть их стоимость.

Параллельно с расследованием, которое проводит МВД, в СКР расследуется еще одно уголовное дело — в отношении бывшего гендиректора НИИ ТП Александра Люхина, который уволился по собственному желанию 31 мая. Ему вменяют злоупотребление должностными полномочиями. По версии следствия он устроил на должность своего заместителя по финансам с ежемесячной зарплатой более чем 900 тысяч рублей Елену Горбачеву — подругу, не имевшую даже высшего и специального образования.

Отмечается, что оба дела могут быть объединены, так как Люхин также проходит свидетелем по расследованию о мошенничестве.

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в июне анонсировал новые уголовные дела в космической отрасли. По его словам, подобные расследования продолжат возбуждаться в связи с изучением «документов прошлых лет».