Бывший глава Центра Хруничева получил пять лет колонии

Бывший глава Государственного космического научно-производственного центра имени Хруничева Александр Селиверстов, обвиняемый в растрате 108 миллионов рублей, получил пять лет колонии. Об этом в понедельник, 17 мая, сообщает ТАСС.

Его признали виновным в растрате. Ранее гособвинитель запросил для него шесть лет лишения свободы.

Уголовное дело против руководства центра возбудили на основании материалов ФСБ в 2015 году. Расследованием занималась спецбригада Главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета России.

По данным следствия, обвиняемые допустили растрату 108 миллионов рублей при закупке металла для производства ракет «Протон-М» и «Ангара».