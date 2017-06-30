СКР завершил расследование второго из серии дел о хищениях в «Центре Хруничева»

В суд направлено первое из уголовных дел в отношении бывшего генерального директора ФГУП «Государственный космический научно-производственный центр им. М.В. Хруничева» Александра Селиверстова. Об этом «Ленте.ру» сообщила Светлана Петренко, официальный представитель Следственного комитета России. Селиверстов и его заместители Виктор Ларин и Юрий Яковлев обвиняются в растрате, совершенной организованной группой с использованием служебного положения, в особо крупном размере (часть 4 статьи 160 УК РФ).

По версии следствия, в 2011-2013 годах Селиверстов, Ларин и Яковлев заключили неправомерные договоры поставок металлопродукции с посредником – ООО «Компания МеталлРесурс». При этом цены были существенно завышены, наценка достигала 102%. В результате этих действий «Центру Хруничева» был причинён ущерб в сумме более 108 миллионов рублей, -—

заявила Светлана Петренко.

Представитель СКР уточнила, что материалы уголовного дела уже направлены в суд. Скрывшийся от следствия соучастник, руководитель ООО «Компания МеталлРесурс» Руслан Уразгильдеев объявлен в международный розыск, а уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство и расследуется.

В настоящее время в Lорогомиловском суде Москвы уже слушается одно уголовное дело о хищениях в Центре Хруничева — по версии следствия, в 2008-2010 годах руководство космического флагмана присвоило более чем 300 миллионов рублей. Кроме того, продолжается расследование еще нескольких дел, в которых обвиняемым фигурируют бывшие директора Центра Владимир Нестеров и Александр Селиверстов, а так же их заместители.