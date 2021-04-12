ФСИН потребовала взыскать с бывшего замглавы ведомства 158 миллионов рублей

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России планирует взыскать с бывшего заместителя директора ведомства Олега Коршунова около 158 миллионов рублей. Подготовка по данному иску пройдет 29 апреля. Об этом в понедельник, 12 апреля, сообщает «Интерфакс».

Помимо бывшего замглавы службы, ущерб должны возместить еще двое фигурантов уголовного дела о махинациях с закупками для ФСИН. Речь идет о бывших начальнике финансово-экономического управления тюремного ведомства Светлане Алексеевой, а также начальнике отдела управления тылового обеспечения Алексее Данилове. Уточняется, что экс-замдиректора не признал вину.

Кроме того, в прошлом году Коршунова обвинили в хищении 94 миллионов рублей при ремонте в следственном изоляторе Симферополя.

Его арестовали осенью 2017 года по обвинению в растрате 160 миллионов рублей. По данным следствия, в 2015-2016 годах он организовал заключение двух государственных контрактов — на поставку горюче-смазочных материалов и продуктов питания по завышенным ценам.

В июле 2019 года его приговорили к семи годам заключения за махинации при закупке обуви для сотрудников колоний. В марте 2020-го ему назначили еще девять лет лишения свободы за растраты при заключении контракта на поставку топлива и сахарного песка для ФСИН.