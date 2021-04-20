Прокурор запросил срок для бывшего главы ракетно-космического предприятия

В Дорогомиловском суде Москвы в ходе прений сторон прокурор запросил шесть лет лишения свободы бывшему главе Государственного космического научно-производственного центра имени Хруничева Александру Селиверстову, обвиняемому в растрате 100 миллионов рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Представляющий государственное обвинение прокурор заявил на заседании, что вина Селиверстова и двух его бывших заместителей Виктора Ларина и Юрия Яковлева в хищении ими бюджетных средств полностью доказана. Ларина и Яковлева предложено наказать пятью годами заключения каждого. Кроме того, подсудимым грозит штраф: Селиверстову в 500 тысяч рублей, остальным по 300 тысяч рублей.

Уголовное дело против руководства лидирующего предприятия ракетно-космической отрасли возбудили на основании материалов ФСБ в 2015 году. Расследованием занималась спецбригада Главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета России.

По данным следствия, обвиняемые допустили растрату 108 миллионов рублей при закупке металла для производства ракет «Протон-М» и «Ангара». Они свою вину не признают.