Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин анонсировал новые уголовные дела в космической отрасли. Об этом во вторник, 8 июня, сообщает РИА Новости.

По его словам, подобные дела продолжат возбуждаться в связи с изучением «документов прошлых лет».

Ранее были переданы следствию материалы внутренней проверки о хищениях при поставках электронно-компонентной базы для Научно-энергетического модуля МКС. Фигурантом этого дела стал бывший руководитель РКК «Энергия» Владимир Солнцев.

В мае экс-глава Государственного космического научно-производственного центра имени Хруничева Александр Селиверстов, обвиняемый в растрате 108 миллионов рублей, получил пять лет колонии. Он допустил растрату данной суммы при закупке металла для производства ракет «Протон-М» и «Ангара».

Кроме того, в конце прошлого года завершилось расследование дела в отношении еще одного руководителя центра — Владимира Нестерова. Ему и его сообщникам вменили хищение 120 миллионов рублей.

В июне 2019 года в Приморье вынесли приговор генеральному директору ЗАО «Тихоокеанская мостостроительная компания» (ТМК) Виктору Гребневу по делу о хищении при строительстве космодрома Восточный. Гребнева обвиняли в растрате 400 миллионов рублей и преднамеренном банкротстве компании. Суд признал его виновным по всем пунктам и назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы условно.