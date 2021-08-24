На православных олигархов завели новое уголовное дело за хищение средств банка

В отношении экс-руководителей Промсвязьбанка братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых возбуждено новое уголовное дело по части 4 статье 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Тверского суда Москвы.

Следствие обратилось в суд с ходатайством об их заочном аресте.

По версии следствия, в период с 31 июля 2014 года до 14 ноября 2017 года Ананьевы с помощью специально разработанной криминальной схемы похитили 6,7 миллиарда рублей. Средства из банка они выводили под видом выдачи кредитов подконтрольным им компаниям-нерезидентам. Фирмы-заемщики обслуживались в филиале Просвязьбанка на Кипре, кредиты не были возвращены.

Алексей и Дмитрий Ананьевы скрылись от следствия. Они объявлены в международный розыск.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет России (СКР) обвинил бывших владельцев Промсвязьбанка Ананьевых в причинении ущерба кредитной организации на десятки миллиардов рублей.

В 2017 году Центробанк выявил у Промсвязьбанка нарушения при кредитовании. Алексей и Дмитрий Ананьевы, опасаясь потерять над ней контроль, создали преступную группу для хищения денег. В нее вошли топ-менеджеры банка, а также знакомые Ананьевых — Сергей Зорин, гражданин Украины Игорь Пидлужный и другие лица.

С 12 по 15 декабря 2017 года они занимались оформлением фиктивных договоров купли-продажи ценных бумаг, а под видом их оплаты — переводили деньги на счета кипрской компании, подконтрольной Ананьевым. При этом ценные бумаги в Промсвязьбанк так и не поступали.

Ущерб, причиненный организации, оценили в 87 миллиардов рублей.

Братьев Ананьевых называли православными банкирами из-за сотрудничества с Русской православной церковью. Они регулярно вкладывали деньги в различные церковные проекты, среди которых восстановление Валаамского монастыря и Троице-Сергиевой лавры.