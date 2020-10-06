Православных олигархов обвинили в ущербе России на десятки миллиардов рублей

Следственный комитет России обвинили братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых, бывших владельцев Промсвязьбанка, в причинении ущерба кредитной организации на десятки миллиардов рублей. Сообщение опубликовано на сайте ведомства.

Их обвинили в выводе за границу и отмывании в общей сложности 87,2 миллиарда рублей. Такие действия они предприняли в декабре 2017 года, незадолго до того, как Центробанк ввел в Промсвязьбанке внешнее управление.

Для этого братья, которых за тесные связи с Русской православной церковью еще называли православными олигархами, одобрили ряд фиктивных сделок с ценными бумагами. Все они были проведены за несколько часов.

В пресс-службе СК указали, что задержали пять человек, подозреваемых в причастности к преступлению. Еще четыре человека объявлены в розыск. Сами братья Ананьевы, владельцы паспортов Кипра, также находятся в международном розыске.

Для компенсации причиненного ущерба у бывших владельцев банка арестовано имущество на сумму 50 миллиардов рублей. В настоящее время устанавливается имущество соучастников преступления, чтобы наложить арест и на него.

Ранее стало известно, что СКР заподозрил Алексея Ананьева в даче взятки Пенсионному фонду России в обмен на покровительство при заключении госконтрактов