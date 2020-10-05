Российского православного олигарха поймали на взятке Пенсионному фонду

Следственный комитет России (СКР) поймал российского православного олигарха, одного из основателей и бывших владельцев Промсвязьбанка Алексея Ананьева, на даче взятки Пенсионному фонду России (ПФР). В обмен его компания получала покровительство при заключении госконтрактов, пишет РБК.

Под подозрение попали IT-компании «РедСис» и «Техносерв», принадлежащих бизнесмену. По данным следователей, в 2015 году неустановленные лица из высшего руководства ПФР обратились к бенефициарам группы IT-компаний «РедСис» — бизнесмену Алексею Гордееву и его компаньонам. Они предложили за деньги предоставлять им служебную информацию о предстоящих госзакупках и помогать выигрывать торги и реализовывать госконтракты.

Как пишет РБК, «РедСис» еще в 2016 году купил Ананьев — компанию поглотила принадлежащая ему группа «Техносерв». По данным источника издания, Ананьев знал, что все госконтракты ПФР достаются Гордееву, и поэтому проявлял интерес к приобретению актива. По версии следствия, Ананьев продолжил давать взятки и возглавил организованную группу. Следователи установили, что с 2016 по 2019 год компании Гордеева, а затем Ананьева заплатили чиновникам 210 миллионов рублей. По факту дачи и получения взятки правоохранительные органы завели уголовное дело.

Алексей Ананьев и его брат Дмитрий известны тесными связями с Русской православной церковью. Бизнесмены регулярно жертвовали деньги на строительство храмов и монастырей. Из-за этого их часто называют православными олигархами.